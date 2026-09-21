Moskova'da OANA'nın 65. yıl forumu başladı, 58. yönetim kurulu toplantısı yapıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) kuruluşunun 65. yılı dolayısıyla düzenlenen medya forumu başladı.

Moskova'daki bir otelde Rus haber ajansı TASS'ın ev sahipliğinde düzenlenen forum kapsamında 58. OANA Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, OANA Genel Sekreteri ve TASS Genel Müdür Yardımcısı Marat Abulhatin ile OANA üyesi kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran da yer aldı.

OANA ile ilgili konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısında, Özhan, OANA üyesi medya kuruluşlarının yöneticileriyle görüşmeler yaptı.

"OANA, bilgi savaşlarında önemli görev üstleniyor"

Daha sonra OANA'nın kuruluşunun 65. yılı vesilesiyle medya forumu başladı. Foruma, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da katıldı.

Konferansta konuşan Peskov, dünyada ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarında değişimlerin yaşandığını belirterek, "Küresel haber ajansları, bir yandan teknolojik gelişmelerin hız kazanmasından, diğer yandan ise uluslararası dönüşümün sonuçlarından kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi savaşlarının devam edeceğine işaret eden Peskov, OANA'nın bu anlamda önemli görev üstlendiğini dile getirdi.

Peskov, "Ajansların yalan bilgilerle mücadele etmesi, kendi devletleri ve yönetimlerinin aldığı kararlar hakkında doğru bilgiler aktarması önemli. Bu nedenle, tüm haber ajanslarının bu kirli bilgi akışına karşı mücadele konusunda profesyonel yaklaşımlarını ve haberlerin doğruluğunu koruyabilmeleri için büyük çaba göstermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını konferans salonunda katılımcılara okudu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da konferansa görüntülü mesaj gönderdi.

"Bilgi akışının üçte ikisi OANA üyesi ülkelerine ait"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da OANA'nın önemini vurgulayarak, "Bilgi akışının üçte ikisi OANA üyesi ülkelere ait. OANA ajansları, toplamda Associated Press, Reuters ve AFP'nin ürettiği içerikten daha fazla içerik üretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi teyit alanının medya sektörünün siyasallaşan alanlarından biri haline geldiğini belirten Zaharova, "Ülkeler ve örgütler, artık gerçeğin kendisi için değil, gerçeğe gerçek, yalana ise yalan deme hakkına sahip olmak için mücadele ediyor." dedi.

Zaharova, çok kutuplu dünya düzeninin oluşturulmasının önemine değinerek, "Çok kutuplu dünya düzeni, çok kutuplu bilgi alanı olmadan oluşturulamaz. OANA ajanslarının ürettiği içerik hacmi, böyle bir bilgi alanının fiilen var olduğunu gösteriyor. Şimdi bunun kurumsal yapıya kavuşturulması gerekiyor." dedi.

OANA'nın kuruluşunun 65. yılı dolayısıyla AA'nın fotoğrafının da yer aldığı serginin açıldığı forum kapsamında, OANA ile Küresel Doğruluk Kontrolü Ağı (Global Fact-checking Network) arasında memorandum imzalandı.

Medya forumu yarın da devam edecek.

35 ülkeden 44 haber ajansının üye olduğu OANA, dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir bölgede, haber ajansları arasında doğrudan ve serbest haber değişimini sağlamak amacıyla 1961'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) inisiyatifiyle kuruldu.

Anadolu Ajansı, OANA'ya 1978'de katıldı.

Kaynak: AA