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Mora katliamının 205. yılında Edirne'de Yunanistan Konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı

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Mora katliamının 205. yılında Edirne'de Yunanistan Konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı
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Mora katliamının 205'inci yıl dönümü nedeniyle Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı. Balkan Türkleri Federasyonu öncülüğündeki yürüyüşte 'Mora katliamını unutmadık' pankartı taşındı; açıklamada üç günde yaklaşık 40 bin Türk'ün katledildiği belirtildi.

Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğunun önüne, Mora Yarımadası'nda Müslüman Türklere yapılan katliamın 205'inci yıl dönümü nedeniyle siyah çelenk bırakıldı.

Balkan Türkleri Federasyonu öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri Türk bayrağı ve "Mora katliamını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankartla Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğuna yürüdü.

Ardından konsolosluk kapısına siyah çelenk bırakıldı.

Edirne Balkan Türkleri Federasyonu ve Dernekleri adına açıklama yapan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Sekreteri İsmail Kocaköse, 1821 eylül ve ekim ayları Yunan tarihinde unutulmaz katliamlarla anıldığını belirtti.

Sadece üç günde yaklaşık 40 bin Türk'ün katledildiğini ifade eden Kocaköse, "Bu Yunan tarihinde yaşanmış bir gerçektir. Kin dolu Yunan çeteciler Türk mezarlığını dahi kazıp, kemikleri çıkarıp yaktılar." dedi.

Kocaköse, Türkiye'de Rum okullarının birer birer açılmasının karşılığının Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk okullarını birer birer kapatması olamadığını vurguladı.

Yunanistan'da bulunan Türk Vakıf mallarının yönetiminin 1967 yılından itibaren görevden alınıp yerine kendi atadıkları kişilerin geldiğini anlatan Kocaköse, "El konulan vakıf mallarını haraç mezat satmanız uluslararası kanunlara göre ne kadar doğru? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2008 yılında Batı Trakya'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının adlarının iade edilmesi konusundaki kararını daha ne kadar uygulamayacaksınız. Sizin adeletiniz bu kadar. Ne tarih ne de İnsanlık yaptıklarınızı affetmeyecektir." diye konuştu.

Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Sözcüsü Mehmet Kamar da gelecekte aynı acıların yaşanmaması için tarihin unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Çocukların, kadınların, yaşlıların savaşın hedefi haline getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kamar, "Bizim sözümüz insan hayatının milliyet, din ve mehzep üzerinden değersizleştirilmesine karşıdır. Bugün Mora'nın ve Tripoliçe'de yaşananları anarken tarihin bütün kurbanları için de başımızı eğiyoruz. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar Saraçlar Caddesi'nde açılan Mora Katliamı Resim Sergisi'ni gezdi.

Programa, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Pekkan ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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