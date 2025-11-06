Haberler

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor Haber Videosunu İzle
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Firdevs Çakar, 10 yıl önce tutku haline getirdiği mor rengi hayatına işledi. Ev anahtarından, el bezine kadar her eşyası mor olan Çakar, yeni aldığı otomobilini de kahverengiden mora dönüştürdü. 400 bin lira harcayan Çakar, otomobilinin sadece dış kaplamasını değil, içini de mor renkli aksesuarlarla donattı.

  • Firdevs Çakar, otomobilinin iç ve dış aksesuarlarını mor renge dönüştürmek için 400 bin lira harcadı.
  • Firdevs Çakar, 10 yıldır kıyafetlerinden ev eşyalarına kadar neredeyse tüm eşyalarını mor renkte kullanıyor.
  • Firdevs Çakar, mor rengin hayatının bir parçası olduğunu ve her yerde mor görmek istediğini belirtti.

Kestel ilçesinde yaşayan Firdevs Çakar, 10 yıl önce işlettiği butikteki kıyafetlerde ağırlıklı olarak mor rengi tercih etmeye başladı. Müşterilerinden de olumlu geri dönüşler alan Çakar'ın hayatında mor renk zamanla tutku haline geldi. Önce kıyafet ve aksesuarlarında mor rengi kullanmaya başlayan Çakar, evindeki eşyalarında da moru tercih etti. Ev anahtarından, el bezine, saatinden çantasına kadar her eşyası mor olan Çakar, makyajında bile mor tonları tercih ediyor. Son olarak yeni aldığı otomobilini de kahverengiden mora dönüştüren Firdevs Çakar, otomobilinin sadece dış kaplamasını değil; içini de mor renkli aksesuarlarla donattı.

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı

"HER YERDE MOR RENK GÖRMEK İSTİYORUM"

Otomobilinin iç ve dış aksesuarlarına 400 bin lira harcayan, katıldığı modifiye fuarlarında da çok sayıda plaketin sahibi olan Çakar, "Mor, benim hayatıma işledi. Yaşamımdaki nerdeyse her bir parça mordan oluşuyor. Her yerde mor renk görmek istiyorum. Aldığım yeni aracımı da bayiden çıkardığım gibi mor renge kapladım. Aracıma da bu aksesuarları yaparken, yaklaşık 400 bin lira para harcadım. Daha fazla harcayacağım" dedi.

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı

"ELİM MORDAN BAŞKA RENGE GİTMİYOR"

Mor rengin hayatının bir parçası olduğunu söyleyen Firdevs Çakar, "10 yıldır neredeyse her eşyam mor renkte. Bir gün farklı bir renk giysem arkadaşlarım şaşırıyor. Daha önceden butik işletiyordum. Orada da mor kullandığım için, elim mordan başka renge gitmiyor. Çok alıştım. Arkadaşlarım beni farklı renkte kıyafetle görünce şaşırıyor" diye konuştu.

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (27)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

habere bak aq

Yorum Beğen231
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Sonradan görmenin arabası olmuş tutmuş şeyini boyamış

yanıt120
yanıt15
Haber YorumlarıSerhat Çınar:

Bunun kutusu karadır her yeri mora boyasa ne yazar.

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarızırzop:

jantlar mor değil nasıl tutku bu

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

togg togg olalı böyle eziyet görmedi mor nedir veya modifiye nedir arabayı yapan mühendis ekibinden de mi iyi biliyonuz toplumun onlarca sorunu varken böyle haberlere gerek yok iğrenç ötesi olmuş haberde arabada

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem ABACI:

Mala düşkünlük hastalık derecesi oldu

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.