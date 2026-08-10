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Moldova'dan Rusya'ya Sert Tepki: Büyükelçi Geri Çağrıldı

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Moldova Dışişleri Bakanlığı, topraklarında Rus insansız hava aracının (İHA) düştüğü gerekçesiyle Rusya'daki büyükelçisini Kişinev'e çağırdığını bildirdi.

Moldova Dışişleri Bakanlığı, topraklarında Rus insansız hava aracının (İHA) düştüğü gerekçesiyle Rusya'daki büyükelçisini Kişinev'e çağırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait bir İHA'nın, dün Moldova'nın güneydoğusunda bulunan Crocmaz köyünde düştüğü ve infilak ettiği belirtildi.

Bu eylemin şiddetle kınandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu, Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor ve vatandaşlarımızın güvenliğine tehdit oluşturuyor. Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı, bunun ülkemiz ve tüm bölgenin güvenliği için oluşturduğu sonuçlarını kınıyor. Bu bağlamda Bakanlık, Moldova'nın Moskova Büyükelçisini istişareler için çağırıyor."

Moldova İçişleri Bakanlığı, dün, Ukrayna sınırına yakın Ştefan Voda ilçesine bağlı Crocmaz köyünde bir İHA'nın düştüğünü ve patladığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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