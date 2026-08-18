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Moldova'dan İHA İhlaline Sert Tepki

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Moldova Dışişleri Bakanlığı, bir İHA'nın hava sahasını ihlal edip Talmaza köyü yakınlarında patlamasını şiddetle kınayarak, bunun egemenliğin ciddi ihlali ve vatandaş güvenliğine tehdit olduğunu açıkladı.

Moldova Dışişleri Bakanlığı, insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal etmesini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün bir İHA'nın Moldova hava sahasını ihlal ettiği ve Talmaza köyünün yakınlarında patladığı belirtildi.

Bunun kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Moldova'nın hava sahasının ihlalini ve patlamayı şiddetle kınıyoruz. Bu, Moldova'nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal ediyor ve vatandaşlarımızın güvenliğine tehdit oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki savaşın Moldova'nın güvenliği açısından sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

Moldova İçişleri Bakanlığı, dün, Ukrayna sınırına yakın Ştefan Voda ilçesine bağlı Talmaza köyünün yakınlarında bir İHA'nın düştüğünü ve patladığını bildirmişti.

Moldova'da, daha önce Ştefan Voda ilçesinin Crocmaz köyünde de bir İHA düşerek patlamıştı.

Kişinev, olayın ardından Rusya'daki büyükelçisini Kişinev'e istişareler için çağırmıştı.

Kaynak: AA
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