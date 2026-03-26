Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Niğde'de ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil müze, 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Müze, Çanakkale Zaferi'ni ve savaşın kahramanlıklarını anlatan obje ve materyallerle ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Niğde'de ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Niğde Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müzeyi, Vali Yardımcıları Soner Divli ve Baha Büyükkaymakcı, öğrencilerle gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Vatandaşlar ve öğrenciler, müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.

Tır, bugün ziyaretçilerini ağırladıktan sonra Niğde'den ayrılacak.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
