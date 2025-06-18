Mithat Sancar İmralı Heyeti'ne Katıldı

Haber : Berfin BAYIR

(ANKARA) - DEM Parti Mardin Milletvekili ve önceki dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın, terör örgütü Abdullah Öcalan'ın talebiyle İmralı Heyeti'ne dahil olmasına karar verildi.

İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme yapan ve kamuoyunda İmralı heyeti olarak bilinen heyete, yeni isim eklendi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan yaklaşık bir ay süren yoğun bakımda yaşam mücadelesinin ardından 3 Mayıs'ta yaşamını yitiren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerini alacak ismin, DEM Parti Mardin Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar olduğu öğrenildi.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Prof.Dr. Sancar'ın, Anayasa alanında çalışması sebebiyle terör örgütü lideri Öcalan'ın bizzat talebi üzerine bu karar alındı.

Mithat Sancar kimdir?

Hukukçu, akademisyen, yazar ve siyasetçi Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Akademik kariyerine aynı üniversitede devam eden ve 1995'te "Temel Hakların Yorumu" başlıklı teziyle doktor, 1999'da "Hukuk Devleti" konulu çalışmasıyla doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını alan Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra gazetecilik ve yazarlık da yapan, çözüm sürecinde "Akil İnsanlar Heyeti"nde Marmara Bölgesi temsilcisi olarak görev alan Mithat Sancar, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Mardin Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Ardından 26, 27. ve 28. dönemlerde de milletvekili olarak görevine devam eden Mithat Sancar, son olarak 2023 seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili seçildi. Mithat Sancar, 20 Şubat 2018 ile 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüten, 23 Şubat 2020'de ise Pervin Buldan ile birlikte HDP Eş Genel Başkanı seçilen ve bu görevini 27 Ağustos 2023'e kadar sürdürdü.