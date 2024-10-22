MİT ve Polis Ortak Operasyonu: PKK/KCK'nın Avrupa Yapılanmasındaki 3 Kardeş Yakalandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul ve Balıkesir polisinin ortak operasyonu sonucu PKK/KCK sözde Avrupa yapılanması mensubu Zeynep Taşkıran, Zübeyde Taşkıran ve Hatın Şahbaz kardeşler yakalandı.

MİT, PKK/KCK terör örgütünün sözde Avrupa yapılanması mensubu olan Zeynep Taşkıran, Zübeyde Taşkıran ve Hatın Şahbaz kardeşleri takibe aldı. Teröristlerin adreslerinin belirlenmesi sonrası İstanbul ve Balıkesir polislerinin katılımıyla yapılan operasyonda, Zeynep ve Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz Balıkesir'de gözaltına alındı. 3 kardeş, sevk edildikleri adli hakimliklerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeşten Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanması unsurlarınca Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı öğrenildi. İstihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK'lı Zeynep Taşkıran'ın, Alman vatandaşlığı alması sonrasında örgütsel faaliyetlerine 'Zizik Şahbaz' ismiyle devam ettiği tespit edildi.

AVRUPA YAPILANMASI İLE İLGİLİ PEK ÇOK BİLGİYE ULAŞILDI

3 kardeşten bir diğeri olan Hatın Şahbaz'ın özellikle Almanya/Köln ve Fransa/Paris'te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine aktif şekilde katıldığı belirlendi. 3'üncü kardeş olan ve eskiden PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine 'Denise Taşkıran' ismiyle devam ettiği öğrenildi. Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 kardeşe yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye ulaşıldı.