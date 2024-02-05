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MİT ve EGM operasyonuyla yakalanan, MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi tutuklandı

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MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 7 kişi ile cezaevinden getirilen 2 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

MİT ve EGM Operasyonuyla MOSSAD'a Bilgi Satışı Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada cumhuriyet savcısına ifade veren 9 şüpheliden 7'si tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan şüphelilerin 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİT ve EGM Operasyonuyla MOSSAD'a Bilgi Satışı Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı

NE OLMUŞTU?

MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirleyen MİT, yaptığı çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğünü belirlemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edilmişti.

MİT ve EGM Operasyonuyla MOSSAD'a Bilgi Satışı Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheliden 7'si yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenilmişti. MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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