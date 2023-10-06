MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli, Sincar'da yanındaki adamlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. MİT, teröristin Türkiye'de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiğini tespit etti.

MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

SUİKAST EYLEMLERİ ORGANİZE ETMİŞ

MİT, TSK'nın Musul/Başika-Zelikan'da bulunan üssüne yönelik olarak PKK'nın yaptığı saldırılara, "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli'nin, kadro ve malzeme desteği verdiği bilgisine ulaştı. Ayrıca İlyas Biro Eli'nin, Türkiye'de güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik suikast eylemlerini organize ettiğini tespit etti. Eli'nin eylem gerçekleştirecek örgüt mensuplarının seçimleri ve eğitimlerinden bizzat sorumlu olduğu belirlendi.

İNFAZLARI GERÇEKLEŞTİRİYORDU

Görevlendirdiği saha ajanlarıyla Eli'nin örgütü desteklemeyen sivilleri sorguladığı ve ölüm kararı verildiğinde infazları gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Eli, örgüt içerisindeki rolü ve eylemleri dolayısıyla öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil edildi.

ADAMLARIYLA BİRLİKTE ÖLDÜRÜLDÜ

Irak/Sincar bölgesinde görevlendirdiği saha ajanları vasıtasıyla Eli'nin, yeni bir saldırı planladığı bilgisine ulaştı. MİT'in saha ajanları Eli'nin saldırı gerçekleştirecek örgüt mensuplarıyla buluştuğunu tespit etti. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. Eli, saldırı hazırlığındaki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ÖRGÜTE 2015 YILINDA KATILMIŞ

"Çiya Fekir" kod isimli İlyas Biro Eli, terör örgütüne, 2015 yılında katıldı. Örgüte katılım sağladıktan sonra Irak/Sincar bölgesinde faaliyet gösterdi. PKK/KCK Sincar bölgesinde suikast eğitimleri vermesinin yanı sıra aynı dönem zarfında örgüte eleman kazandırma faaliyetleriyle ilgilenen birimin sorumlularından birisiydi. Eli, son olarak PKK/KCK-YBŞ Suikast Birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi.