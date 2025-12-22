MİT IŞİD-H'nın intihar eylemcisini Türkiye'ye getirdi

MİT'in IŞİD adına intihar eylemi yapmakla görevlendirildiği iddia edilen Mehmet Gören'i Afganistan- Pakistan sınırında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği açıklandı.Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), "IŞİD-H" olarak da adlandırılan IŞİD'in Horasan kolu yöneticilerinden "Yahya" kod adlı Mehmet Gören'in Afganistan- Pakistan sınırında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği bildirildi. Türk güvenlik kaynakları, Gömez'in intihar eylemi düzenlemekle görevlendirildiğini aktarıyor.

Verilen bilgilere göre MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalarda, Afganistan- Pakistan alanında IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir kişinin bulunduğunun tespit etti ve söz konusu kişinin örgüte ait kamplarda aktif görev alarak yöneticiliğe kadar yükseldiği bilgisine ulaştı. Bu kişinin de daha sonra Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

Gören'in, Afganistan- Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve daha önce Türkiye'ye getirilerek tutuklanan 'Abu Yasir Al Türki' kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü, ayrıca Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği de tespit edildi.

Bunun üzerine MİT'in Afganistan- Pakistan sınırında Gören'in konumunu saptadığı ettiği ve akabinde operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdiği duyuruldu.

Eylemi yapmaya hazırlandı

Gören'in Afganistan- Pakistan sınırındaki örgüt kamplarındayken bölgede IŞİD'a yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu ifade ediliyor.

Gören'in ifadesinde de "Türkiye'den Afganistan- Pakistan sınırına örgüt elemanı aktarımını yöneten Özgür Altun ile irtibatından, örgüt bünyesinde aldığı silahlı ve dini eğitimlerden ve örgüt adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere kendisine verilen görevden bahsettiği" kaydedildi.

MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda IŞİD'in Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, örgütün faaliyetlerinin deşifre edildiği ve eylem planlarının ele geçirilmesinin sağlandığı bildirildi.

IŞİD Horasan Eyaleti hakkında neler biliniyor?

Almanya Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Ekim 2024 tarihli raporuna göre Taliban'ın Temmuz 2015'te dönemin lideri Molla Ömer'in ölümünü ilan etmesinin ardından kendi içindeki iktidar savaşlarıyla uğraştığı dönemde zemin kazanan IŞİD'in Horasankolu, Pakistan ordusunun operasyonlarından kaçarak Afganistan'a sığınan eski Pakistan Talibanı üyeleri tarafından kuruldu. Kurucu kadronun beşte birinin daha önce Suriye'de savaşmış tecrübeli isimlerden oluştuğu biliniyor.

Ana örgüt IŞİD de Irak'taki Şii-İran etkisini kırmak isteyen Iraklı Sünniler tarafından kurulmuştu. Başlangıçta Irak El Kaidesi olarak adlandırılan grup, 2011'den itibaren bağımsızlığını ilan ederek Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) adını aldı. Örgütün birincil hedefi; Batı'ya ve Şiilere karşı verilecek bir "son savaş" ile tüm İslam coğrafyasında Şeriat'ın katı bir yorumunun geçerli olacağı ulusötesi bir halifelik kurmaktı.

Taliban ve El Kaide ile olan düşmanlık

IŞİD, rakibi El Kaide'den koptuğu günden bu yana bu grupla kanlı bir rekabet içinde bulunuyor. Taliban, El Kaide ile iş birliği yaptığı için IŞİD'in Horasan kolu ile de aralarında husumet söz konusu. Ekim 2024'e kadar IŞİD'in Horasan kolunun Afganistan içindeki saldırı sayısı azalsa da örgüt, özellikle Şii Hazara azınlığına karşı saldırılarını sürdürüyor. Eylül 2024'te Daykundi vilayetinde 14 etnik Hazara'yı öldürdü.

Afganistan'daki eylemlerin azalmasıyla birlikte strateji değiştiren örgüt; 2022/23 döneminde Pakistan'da, 2024 ilkbaharından bu yana da İran ve Rusya gibi ülkelerde büyük saldırılar düzenledi. Örgüt şu anda ana IŞİD yapılanmasından daha aktif durumda. 26 Ağustos 2021'de Kabil Havalimanı önündeki yaklaşık 150 kişinin öldüğü katliam, örgütün bölgedeki en kanlı eylemi olarak hafızalardaki yerini koruyor.

ANKA,DW/ETO,HS