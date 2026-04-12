Mısır ve İngiltere Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

KAHİRE, 12 Nisan (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper, ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken telefonda görüşerek, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde şu anda karşı karşıya olunan ciddi güvenlik sorunları ışığında, ortak koordinasyonu güçlendirme konusundaki karşılıklı kararlılıklarını vurguladı.

Bakanlar ayrıca, bölgede gerginlikleri azaltıp güvenlik ve istikrar sağlamaya yardımcı olmak amacıyla Kahire ile Londra arasındaki yakın ilişkiden yararlanarak daimi istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda uzlaştı.

Abdulati, ülkesinin mevcut krizi çözmenin tek yolunun diplomasi ve müzakerelere öncelik veren tutumunu bir kez daha teyit etti.

Bakan ayrıca, Pakistan'daki ABD-İran görüşmelerinin çatışmaları sona erdirmek için bir dönüm noktası olması temennisini dile getirdi.

İran ve ABD heyetleri, bir aydan uzun süren çatışmaların ardından bu hafta başında varılan ateşkes sonrası Ortadoğu'daki gerginliği azaltmayı amaçlayan görüşmeler için İslamabad'da bir araya gelmişti.

