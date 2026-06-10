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Mısır Dışişleri Bakanı, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bölgesel konuları görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ve BAE'li mevkidaşlarıyla İran, Filistin, Lübnan ve Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmelerde bölgesel istikrar, ABD-İran müzakereleri ve Gazze'deki durum masaya yatırıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İran, Filistin, Lübnan ve Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Mısır ve BAE arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

İkili ayrıca İran krizi, ABD-İran müzakerelerinin seyri, anlaşmaya varma çabaları, bölgedeki gerginliği azaltma, güvenliği ve istikrarı artırma çalışmalarının yanı sıra Filistin meselesindeki gelişmeleri de görüştü.

Abdulati ile Al Nahyan, Lübnan'daki gelişmeleri de ele alarak, "Lübnan devlet kurumlarını desteklemenin ve ülkenin güvenliğini ve istikrarını korumanın önemini" vurguladı.

" Sudan'daki gelişmeler, Sudan Dörtlü Mekanizmasının (Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve ABD) bu konudaki çabaları, istikrarı sağlamayı ve siyasi bir çözüm olasılığını artırmayı amaçlayan çabalara destek verme" konuları da görüşmede masaya yatırıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan başka bir açıklamada da Abdulati'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Bakanların İran krizi ve bunun bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerindeki etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki son durum ile Trump planının ilk aşamasında öngörülen adımların hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra Lübnan'daki gelişmeler değerlendirildi.

İkili, görüşmede Sudan'ın güvenliğinin, istikrarının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Fekry Abdeen
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