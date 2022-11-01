Mısır Piramitleri Önünde Çağdaş Sanat Sergisi Açıldı

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Büyük Giza Piramitleri önünde 12 çağdaş sanat enstalasyonundan oluşan bir açık hava sergisi düzenlendi.

"İlelebet şimdidir" (Forever is Now) adıyla düzenlenen sergi çağdaş sanatı piramitlerin antik tarih ve kültürel mirasıyla birleştiriyor.

SES 1 (Arapça): EL SEED, Tunuslu sanatçı

"Arka plandaki piramitler öndeki sanat eserinden daha önemli. Arka plan, sanat eserine anlam katıyor. Benim eserim yok olacak, ama piramitler kalacak."

Suriye doğumlu İsveçli sanatçı Jwan Yosef sergide, kendi yüzünün kumlara batan 3 boyutlu bir tasvirini sunuyor.

SES 2 (İngilizce): JWAN YOSEF, İsveçli sanatçı

"Kendi eserinle o diyalogda bulunmak kesinlikle inanılmaz ve bunu tasvir edebilmek, bu gerçekten de harika bir deneyim oldu."

SES 3 (İngilizce): FENNA VISSER, Turist

"Eski çağlardan kalma klasik yapı ve eserlerle modern sanatı birleştirmenin müthiş olduğunu düşünüyorum. ve bunun her iki eseri de zenginleştirdiğine inanıyorum."

"İlelebet Şimdidir", Mısır'ın Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde tamamen sanat ve geçmiş mirasa adanmış Mısırlı bir platform olan Art D'Egypte şirketi tarafından düzenlendi.

Yaklaşık bir ay süreli sergi 27 Ekim'de açıldı ve Kasım ayı boyunca açık kalacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.