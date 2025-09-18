Mısır Müzesinden Antik Altın Bilezik Çalındı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir müzeden antik döneme ait altın bir bileziğin çalındığı, sonra satıldığı ve eritilerek başka bir ürüne dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 Eylül'de Mısır Müzesi restorasyon atölyesindeki demir kasa içinde bulunan Antik Mısır'da Üçüncü Ara Döneme ait altın bir bileziğin kaybolduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

O tarihten sonra yapılan soruşturmalar sonucu failin Mısır Müzesi'ndeki bir restorasyon teknikeri olduğu, altın bileziği 9 Eylül'de çaldığı ardından da Kahire'de bir gümüş tüccarıyla iletişime geçtiğinin belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu tüccarın, bileziği 180 bin cüneyhe (3 bin 750 dolar) bir altın atölyesi sahibine sattığı, onun da bileziği 194 bin cüneyhe (4 bin dolar) altın dökümhanesinde çalışan bir işçiye sattığı, onun da bileziği diğer mücevherlerle birlikte eriterek yeni bir ürüne dönüştürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, sorgu sonunda suçlarını itiraf ettikleri, bileziğin satışından elde edilen paraya da el konulduğu dile getirildi.

Üçüncü Ara Dönem, Antik Mısır'da milattan önce 1075'ten 652 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.

Uluslararası medyada üç bin yıllık bileziğin paha biçilmez değerde olduğu belirtilmişti.