Mısır Dışişleri Bakanı, Washington'da Arap ve ABD'li yetkililerle bölgesel konuları görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Washington'da Arap ve ABD'li yetkililerle görüşerek İran'ın nükleer programı, Gazze'deki gelişmeler ve Sudan'daki durumu ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile bir araya geldi.

Ayrıca ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Dünya Bankası Grubu Başkanı??????? Ajay Banga ile görüştü.

Gazze konusunda kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ile insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılmasının önemini vurgulayan Abdulati, İran'ın nükleer dosyasına ilişkin olarak ise bölgesel gerilimin tırmanmaması ve diplomatik çözümlerin öncelik kazanması gerektiğini ifade etti.

Sudan'daki gelişmeler konusunda Mısır'ın, Sudan devlet kurumlarının korunması ve ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazasına yönelik desteğini yineleyen Abdulati, Sudan'ın istikrarının Mısır ve bölge güvenliği açısından temel önemde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
