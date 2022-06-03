'Miras' operasyonu şüphelileri adliyede - Haberler

KONYA merkezli 38 ilde, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik soruşturma başlattı. Soruşturması kapsamında suç grubu, 1 yıl boyunca takip edildi. Suç grubunun, Türkiye'nin her bölgesinde köylerde, sit alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan 'kaçak kazıcı' olarak adlandırılan kişileri yasa dışı kazı yapmaya teşvik ettiği belirlendi. Bulunan tarihi eserlerin, suç grubu adına 'toplayıcı' olarak nitelendirilen şüpheliler tarafından belirli aralıklarla bölge bölge gezilerek toplandığı tespit edildi. Tarihi eserlerin, suç grubunun lideri konumunda olan 'pazarlamacı' olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerinde kuryeler aracılığıyla gönderilerek satıldığı saptandı. Elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 34 şüpheli bu sabah Seydişehir Adliyesine sevk edildi, 86 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.