Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Adana'da miras paylaşımı nedeniyle husumetli olan aile caddeyi savaş alanına çevirdi. Yılmaz K. isimli genç, babasıyla tartışan dayısını bıçakla yaraladı. Kavgada Yılmaz K'nin kuzeni de plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 Haziran saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, otomobille gezintiye çıkan Yılmaz D. (44), miras paylaşımı nedeniyle husumetli olduğu eniştesi Cumali K.'nin (48) iş yerinin önünden geçerken taraflar arasında tartışma çıktı.
DAYISINI BIÇAKLADI
Tartışmayı öğrenip olay yerine gelen Cumali K.'nin oğlu Yılmaz K. (24) de tartışmaya dahil oldu, kavga çıktı. Yılmaz K., dayısı Yılmaz D.'yi darbedip, bıçakla saldırdı. Elinden yaralanan Yılmaz D., otomobiliyle olay yerinden ayrılmak istedi. Bu kez de Yılmaz K.'nin kuzeni A.Ç. (16) isimli genç kız, kaldırımdan aldığı plastik sandalyeyle otomobile saldırdı. Yılmaz D., otomobille kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
ADRESLERİNDE YAKALANDILAR
Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Yılmaz D.'nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüpheliler Yılmaz K., babası Cumali K. ve kuzeni A.Ç.'yi, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı.
"'EVİNDEN ÇIKARSAN SENİ VURURUM' DEDİ"
Emniyete götürülen Cumali K., sorgusunda, "Dükkanda otururken kayınbiraderimle karşılaştım. Otomobilinin içinden bana küfredip, 'Evinden çıkarsan, seni vururum' diyerek tehditte bulundu. O sırada telefonda konuştuğum oğlum, yaşananları duyup, olay yerine geldi. Biz, kendimizi korumak istedik" dedi.
GENÇ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, babası Cumali K. adli kontrol şartı, kuzeni A.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.