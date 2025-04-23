İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'dan sonra üç şehirde daha okullar tatil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

6.2'nin ardından Erdoğan'dan kritik açıklama
İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı

İstanbul beşik gibi! Artçı deprem sayısı endişe verici boyutta
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı

Minik Mustafa'nın Valilikteki İlk Talimatı: Trafik Polisleri Görevlendirilsin

Minik Mustafa'nın Valilikteki İlk Talimatı: Trafik Polisleri Görevlendirilsin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Elazığ Valiliği makamına oturan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç, emniyet müdürüne öğrenci sayısı fazla olan okullar için trafik polisleri görevlendirilmesi talimatı verdi.

Vali koltuğuna oturan minik Mustafa'nın ilk talimatı emniyet müdürüne oldu

ELAZIĞ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Elazığ Valiliği makamına oturan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'i arayarak öğrenci sayısı fazla olan okulların giriş ve çıkış saatlerinde, trafik polislerinin görevlendirilmesi talimatı verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocuklar protokol makamlarına oturdu. Elazığ Valiliği koltuğuna ise Çaba İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Kılıç oturdu. Makamı Vali Numan Hatipoğlu'ndan alan Kılıç'ın ilk talimatı ise İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e oldu. Telefon ile İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel'e bağlanan Kılıç, şehir asayişi hakkında bilgi alarak, öğrenci sayısı fazla olan okulların giriş ve çıkış saatlerinde trafik polislerinin görevlendirilmesi talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.