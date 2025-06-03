Minik Ellerle Atıkların Dönüşümü Projesi Tamamlandı

Minik Ellerle Atıkların Dönüşümü Projesi Tamamlandı
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Bursa Osmangazi'deki Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda gerçekleştirilen 'Minik Ellerle Atıkların Dönüşümü' projesi, sergi ve sertifika töreni ile sonuçlandı. Proje kapsamında öğrenciler geri dönüşüm bilinci kazandı ve dijital becerilerini geliştirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda "Minik Ellerle Atıkların Dönüşümü" projesi sergi ve sertifika töreniyle tamamlandı.

Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'nda yürütülen "Minik Ellerle Atıkların Dönüşümü" eTwinning projesi, Güler Yüzlü Sincaplar Sınıfı öğretmeni Hilal Şahin'in rehberliğinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında öğrencilerin çevre duyarlılığının artırılması, geri dönüşüm bilincinin kazandırılması ve dijital becerilerin geliştirilmesi hedeflendi.

Proje süresince öğrenciler, bayat ekmek, atık kağıt ve kumaş parçaları gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak birbirinden farklı ürünler ortaya koydu. Aynı zamanda çevre sağlığına zararlı olan atık yağların toplanması konusunda da farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Proje kapsamında web 2.0 araçları aktif şekilde kullanıldı. Öğrenciler, dijital araçlar vasıtasıyla geri dönüşüm temalı oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de çevre konusunda bilinç kazandı. Ayrıca dijital afişler hazırlandı, çevrim içi etkinliklere katılım sağlandı ve proje süreci teknolojiyle desteklendi.

Projenin kapanışında okulda düzenlenen sergi ve sertifika töreni, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Veli ve öğretmenlerin desteğiyle öğrencilerin geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırladığı çalışmalar sergilenirken ziyaretçiler çocukların emeklerini ilgiyle inceledi.

Etkinlik sonunda projeye katılan öğrencilere katılım belgeleri, sınıf öğretmeni Hilal Şahin ve Okul Müdürü Nevin Yıldız tarafından takdim edildi.

Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu, bu proje ile hem çevresel farkındalık hem de dijital okuryazarlığın küçük yaşta kazandırılabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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