Bursa'da korkunç kaza! İki araç hurdaya döndü, ölü ve yaralılar var
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Feci kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesi Boğaz Yolu üzeri Kulakpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karacabey ilçesinden Boğaz yönüne giden Mehmet Sabır İ. yönetimindeki minibüs, Suat Güven'in (35) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
OTOMOBİL ALEV ALDI
Kazayla birlikte hurdaya dönen araçlardan otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde sıkışan sürücü Suat Güven, Halil Arman (73) ve Bekir Uzun (60) hayatını kaybetti. Yaralanan minibüs şoförü Mehmet Sabır İ. ile yolculardan Zafer F., Alim İ., Tuncay T., Adnan K., Kaan İ. ve Oktay İ. ilk müdahalenin ardından Karacabey ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.