Minibüsle ezdiği eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

ORDU'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren, kızı Havva Nur Pişkin'i (22) ise yaralayan İbrahim Pişkin (47), 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kızı Havva Nur Pişkin'i ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Kasım 2021'de Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle seyir halinde olan İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i gördü. Pişkin, aracını eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, minibüsten inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada Selime Pişkin'in yanındaki kızı Havva Nur Pişkin de çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, İbrahim Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları Pişkin'i gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi. Pişkin, Soğukpınar Mahallesi'nde toprağa verildi. Pişkin'in, eşini ezdiği anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tanıkların ve avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Pişkin'e, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, kızı Havva Nur Pişkin'i ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl hapis cezası verdi.