Minguzzi cinayeti soruşturmasında tutuklanan 2 şüphelinin hakimlik ifadelerine ulaşıldı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan 2 çocuk şüphelinin hakimlik ifadelerine ulaşıldı.

Suça sürüklenen iki çocuktan A.Ö. ifadesinde, Minguzzi'yi tanımadığını ve kimsenin şüpheli B.B'ye yardım etmediğini söyledi.

A.Ö, "O gün B.B'de ve diğer çocuklarda bıçak görmedim. Yumruklama olayından sonra iki arkadaşı Minguzzi'yi alıp götürdü. B.B. o aşamada esnaf tarafından sakinleştirilmeye ve uzaklaştırılmaya çalışılıyordu. Hatta birisi 'Gel otur, sana çay ısmarlayalım.' dedi. B.B. onu tutan ağabeye, 'Bırak beni gideceğim.' diyordu. B.B. birden koşmaya başladı. Önümde duvar olduğu için bıçaklama anını görmedim. Yerde kimsenin Minguzzi'ye tekme attığını görmedim." diye konuştu.

Pazardan ayrıldıktan sonra M.A.D. ve U.B. ile karşılaştığını söyleyen A.Ö. ifadesinde şunları anlattı:

"Yanlarında B.B. yoktu. 'Eve gidiyorum.' dedim, onlar da 'Tamam, biz de eve gidelim.' dedi. Pazar girişindeki PTT'nin orada otopark vardır. B.B'nin burada bizi beklediğini gördük. Eve gideceğimizi söyledik, o da 'Tamam o zaman, ben de eve gideyim.' dedi. Sonra 4 kişi metrobüse gittik. Ben simit aldım, B.B'ler 3 kişi yukarıya çıkmıştı. Ben yanlarına giderken B.B. eliyle bıçaklama hareketini anlatıyordu. Ben gelince sustular. B.B. ile bilardo oynamaya gidecektik, diğer şahıslardan ayrıldık. Babam aradı, 'Kadıköy'de çocuk bıçaklanmış, neredesin?' dedi. 'Eve yaklaştım, geliyorum.' dedim. Kesinlikle parktaki tartışma olayını görmedim. Kimsenin suçuna yardım etmedim. B.B'nin elinde bıçak görmedim. Pazarda koştuğum esnada montumu çıkartıp poşete koyması için U.B'ye verdim. B.B'nin arkasında koşmuş olabilirim fakat ne elinde bıçak gördüm ne de herhangi bir şey yapacağından bilgim vardı. Minguzzi'nin bıçaklandığını babamın söylemesi üzerine öğrendim. Suçsuzum."

"B.B. normal durumdaydı, üzüntü veya panik halini görmedim"

Suça sürüklenen diğer çocuk M.A.D. ise ifadesinde, B.B'nin tezgahtan bıçak aldığını görmediğini söyleyerek, kendilerinden biraz ileride B.B'nin Minguzzi'nin bacağına 2 kez, göğsüne de 2-3 kez bıçakla vurduğunu gördüğünü anlattı.

U.B'nin, yere düşen Minguzzi'ye tekme attığını ifade eden M.A.D, şöyle devam etti:

"Minguzzi'de herhangi bir bıçak görmedim. Zaten olay öncesinde arkası dönük vaziyetteydi. Olayın etkisiyle şoke ve tedirgin oldum. Kamera kaydında bizde bıçak olmadığı net şekilde görünüyor. B.B'ye hiçbir şekilde cesaretlendirici bir şey söylemedim. Özendirici veya destekleyici bir tavır göstermedim. Öncesinde ona, 'Boş ver, gidelim buradan.' demiştim. Hatta sakinleştirdim. Bir sürü pazar esnafı vardı. Onlar da B.B'ye engel olamadı. Sonrasında ben ve A.Ö. pazardan çıkarken yanımıza U.B. geldi. Metrobüs durağına varmadan da B.B. yanımıza geldi. Kendisiyle buluşmak konusunda haberleşmedik, telefonda görüşmedik. B.B. yanımıza arka taraftan dolanarak geldi. B.B'nin yanında bıçak yoktu, zaten kamera kaydında bıçağı fırlattığı gözükmektedir. Ben ve A.Ö, B.B'ye 'Niye böyle bir şey yaptın? Yazık günah, sen çocuksun karşı taraf da çocuk.' dedik. Cevap vermedi. B.B. normal durumdaydı, üzüntü veya panik halini görmedim."

B.B'nin metrobüsteyken kendilerine, "Ben bıçakladım. Bir şey olur mu, ne yapmalıyım?" diye sorduğunu söyleyen M.A.D, olayın şokunda olduklarını, metrobüse beraber binmelerinin planlı olmadığını, evlerine en yakın metro orada olduğu için aynı yerde indiklerini savundu.

M.A.D, kimseye yardım etmediğini söyleyerek, "Olay planlı değildir. Bir şeye karışmadığım ortadadır. Halen olayın etkisindeyim. Sebepsiz yere neden bunlar başıma geldi bilmiyorum. Tek suçum o gün orada olmaktı." dedi.

Hakimlikçe, B.B'nin eyleminden sonra tüm şüphelilerin olay yerinden kaçıp sonrasında buluştukları, olaya ilişkin konuştukları, eylemin nasıl gerçekleştiği konusunda el-kol hareketleriyle bir anlatımın bulunduğu belirtilerek, delillerin tam toplanmamış olması ve delil karartma şüphesinin bulunması nedeniyle her 2 şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.

Olay

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti.

Savcılığa çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.