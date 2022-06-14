Mimarlar Odası, Aoç Arazisinin İkinci Kez Teba Vakfı'na Tahsisini Yargıya Taşıyor: 'Aoç Toprakları Vakıflara Peşkeş Çekilemez'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) bir bölümünün iptal kararına karşın plan değişikliğiyle ikinci kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanesinin kurucusu TEBA Vakfı'na tahsisini yargıya taşıyor. Hukuku arkasından dolanan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını bildiren Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Atatürk Orman Çiftliği toprakları özelleştirilemez, vakıflara peşkeş çekilemez" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucunda, Erler Mahallesi'nde 1. Derece Doğal ve tarihi SİT alanı olan ve TEBA Vakfı'na tahsis edilen 555 bin metrekarelik AOÇ alanına dair plan değişiklikleri iptal edilmişti. Hukuk arkadan dolanılarak aynı alanda bu kez de iki ayrı plan çıkartılarak 403 bin metrekarelik alan, TEBA Vakfı'na 'eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer vakıf amaçlarında kullanılmak üzere' irtifak hakkı tesis edilerek yapılaşmaya açılmak isteniyor." ifadelerine yer verildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık Bakanı'nın hastanesinin kurucu vakfı TEBA'ya Atatürk Orman Çiftliği topraklarını peşkeş çekmek için yargı kararları yok sayılıyor, plan üstüne plan yapılıyor. Yargı, daha önce TEBA Vakfı'na tahsis edilen 555 bin metrekarelik Atatürk Orman Çiftliği alanına dair plan değişikliklerini açtığımız dava sonucu iptal etmişti. Aynı alanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tekrar plan değişikliği yaptı. Söz konusu planlar Erler Mahallesi, 130116 ada 1 nolu parsel ile 130117 ada 2 ve 6 nolu parsellerde Üniversite Alanına İlişkin 1/10000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde 10 Haziran ve 13 Haziran tarihlerinde askıya çıktı. Bu hukuk tanımazlığı devam ettiren, yargı kararlarını arkadan dolanan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımız gibi plan değişikliklerini de yargıya taşıyacağız."

"HUKUK TANIMAZ YÖNETİCİLER DE YARGILANACAKLAR"

Plan notlarının birinci derece doğal SİT alanında betonlaşmayı gözler önüne koyduğunu ifaden eden Candan, "Yargı daha önce de bu plan değişikliklerinin Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş ilkelerine aykırı kişiye özel, parçacıl işlemler olduğunu belirterek gereken cevabı vermiştir. Bilirkişiler de alanın Atatürk Orman Çiftliği alanı olduğunu inkar edenlere gereken cevabı vermiştir. Medipol'e tahsis edilen alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır ve yapılaşmaya konu edilmesi mümkün değildir. Yargı kararlarını uygulamayan hatta neredeyse dalga geçen ve aynı nitelikte plan değişiklikleri ile hukuk sisteminin tıkamaya çalışan hukuk tanımaz yöneticilerde yargılanacaklar.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİ PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ"

Atatürk Orman Çiftliği'nin vakıflar aracılığıyla kanunsuzca talan edilmesine için vermeyeceğiz, sürecin peşini bırakmayacağız. Atatürk'ün halkına şartlı bağışla emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği toprakları özelleştirilemez, vakıflara peşkeş çekilemez."

ANKA / Güncel