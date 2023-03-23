Milyonların katılacağı büyük protesto öncesi tansiyon yüksek! Polis göstericilere önce küfür etti sonra şiddet uyguladı

Fransa, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi öngören reformun ardından başlayan protestolarla adeta yangın yerine dönmüş durumda. Bugün gerçekleşecek olan kitlesel grev ve gösterilerin 9.'su öncesinde sokaklardaki tansiyon da zirve yaparken, internete düşen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Polisin yakaladığı bir göstericiye önce küfür ettiği ardındansa yerlerde tekmelediği anlar kameralara yansıdı.

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi amaçlayan reform, ülke çapında büyük protestolara neden oldu.

MACRON PROTESTOLARA RAĞMEN GERİ ADIM ATMADI

Sokakları yangın yerine çeviren gösterilerle ilgili konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geri adım atmazken, "Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek. Bu reformu neden yapma ihtiyacımızın olduğunu başarılı şekilde anlatamadık. Ancak bu bir gereklilik" ifadelerini kullandı.

"AÇIĞI BÜYÜTÜP ÇOCUKLARA ÖDETMEKTEN KAÇINMALIYIZ"

Macron, protesto ve greve ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu reforma karşı olan protestolar var ve bunlar meşru. Ancak blokaj olduğunda, bunları kaldırmanız gerekiyor. Bu yüzden hükümetten mümkün olduğunca müzakere etmesini istedim. Açığı büyütüp çocuklara ödetmekten kaçınmalıyız. Devam etmeliyiz. Sakinleşmeli, sendikalarla ve bunu yapmaya hazır tüm siyasi güçlerle yeniden diyalog kurarak bir parlamento gündemini ve reformları yeniden inşa etmeliyiz" diye konuştu.

FRANSIZLAR BUGÜN YENİDEN SOKAKLARA İNECEK

Öte yandan; ülkede, bugün emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösterilerin 9.'su düzenlenecek. Gösterilere ülke çapında milyonlarca kişinin katılması öngörülüyor. Grev ve protestolar nedeniyle ulaşım ve enerji dahil birçok sektörde ciddi aksamaların yaşanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi amaçlayan reform, ülke çapında protestolara neden olmuştu. Söz konusu yasanın geçirilebilmesi için Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, anayasadaki özel bir maddeyi kullanarak Fransa Meclisi'ni devre dışı bırakmıştı. Ülkede daha sonra geniş çaplı protestolar başladı. Macron, sendikaları üç haftadan bir aya kadar diyaloğu yeniden başlatmaya davet etti. Macron ayrıca Başbakan Elisabeth Borne'a duyduğu güvenin devam ettiğini belirtti.