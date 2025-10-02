Haberler

Milliyetçi Çalışma Partisi Milletvekili Ökkeş Şendiller Hayatını Kaybetti

MÇP Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, yaşlılık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

ANKARA'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller (69) için TBMM'de tören düzenlendi.

MÇP 19'uncu Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle dün Ankara'da hayatını kaybetti. Şendiller için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile milletvekilleri katıldı. Şendiller'in Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi. Şendiller'in hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Şendiller'in cenazesi, Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ökkeş Şendiller, 1956 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Şendiller, Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünden mezun oldu. 1978 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylara ismi karışan Şendiller, Adana Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından açılan davada yargılanarak, beraat etti. 1991 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi'nden Kahramanmaraş Milletvekili seçilen Şendiller, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
