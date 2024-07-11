MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 14. Dönem Karargah Subaylığı Mezuniyet Töreni

MİLLİ Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) Kuvvet Harp Enstitüleri 14. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni düzenlendi. Milli Savunma Üniversitesi'nden 133'ü Kara Harp Enstitüsünden, 55'i Deniz Harp Enstitüsünden, 70'i Hava Harp Enstitüsünden, 22'si Misafir Ülke Askeri personeli olmak üzere toplam 280 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun oldu.

Törende konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Bu kıymetli yuva geleceğin komutanlarını yetiştirmeye devam ederken bizler de hudutlarımızın güvenliğini sağlamasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Kuvvet Harp Enstitüleri 14. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni, üniversitenin Yenilevent'teki yerleşkesinde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu. 133'ü Kara Harp Enstitüsünden, 55'i Deniz Harp Enstitüsünden, 70'i Hava Harp Enstitüsünden, 22'si Misafir Ülke Askeri personeli olmak üzere toplam 280 öğrenci Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun oldu. Törende eğitimini birinci olarak bitiren öğrenciler diplomalarını Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun elinden aldı. Dönem ikincilerine diplomaları 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından verilirken, dönem üçüncüleri ise diplomalarını Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun elinden aldı. Dönem birincileri törenin ardından Yaş Kütüğüne plaka çaktı. Törende, Türkiye'de eğitim gören mezunlara diplomaları takdim edildi.

"MÜCADELE VE HUDUT GÜVENLİĞİ OLMAK ÜZERE KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeopolitik konumu, istikrarsız ve sürekli değişen güvenlik ortamının caydırıcı ve sürekli harbe hazır bir Silahlı Kuvvetlerini zorunlu kıldığının altını çizerek sözlerine başladı. Bayraktaroğlu, "Böylesine kritik ortamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemiz ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla görevlerimizi yapmaktayız. Bu kapsamda her geçen gün gelişen savunma sanayimizin sağladığı yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerle techiz edilen Silahlı Kuvvetlerimiz, yurdumuzun güvenliği ve bölgemizin istikrarı için başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere vazifesini, kararlılıkla ve başarıya davet ettirmektedir" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN BEKASI İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mezun olan subayları tebrik ederek sözlerine devam eden Bayraktaroğlu, "Karargah subaylığı eğitimini tamamlayan sizlerden beklentimiz şunlar olmalı, sürekli öğrenme anlayışıyla bireysel ve mesleki gelişiminizi birinci önceliğiniz olarak benimseyiniz. İlgi ve sorumluluk alanındaki bilgilerinizi geliştiriniz. Uzmanlaştığınız konularda ve tecrübelerinizde Silahlı Kuvvetlerimize en yüksek katkıları sunmanızdır. Unutmayınız ki bu coğrafyada başarılı olmak, var olmak demektir, sizlere güveniyoruz. Dost ve kardeş ülkenin kıymetli subayları; bu yuva daima sizlerin yanında olacaktır. Sizler ülkelerimiz arasındaki ilişkilerimizin geliştirilmesinde öncü olacaksınız. Sizlere her zaman gönül kapımız açıktır. Bu doğrultuda şüphesiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlerken bu kıymetli yuva geleceğin komutanlarını yetiştirmeye devam ederken bizler de hudutlarımızın güvenliğini sağlamasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, ülkemizin ve asil milletimizin bekası için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"BUGÜNE KADAR 3 BİN 123 SUBAYIMIZI MEZUN ETTİK"

Kurmaylık sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atatürk, Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak gibi çok üst düzey komutanların yetiştiğini ancak 15 Temmuz darbe girişimiyle sistemin ciddi yaralar aldığını söyleyen Mili Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise, "15 Temmuz 2016'da Türkiye hain darbe teşebbüsüyle karşılaştığı zaman Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi yara aldı, fakat en ciddi yarayı alan kurmay sistemimizdi. Çünkü kurmay sistemi tamamen FETÖ tarafından ele geçirilmiş, kurmay subayların yüzde 80'den fazlası FETÖ'nün elemanı olmuşlar ve darbe gününde dikkat ettiyseniz çoğu yerde kurmay subayları ve kurmay subay öğrencilerini görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Kurmaylık sisteminin Genelkurmay Başkanlığı ve bakanlıkla yeniden tasarlandığını vurgulayan Afyoncu, "2017 yılından itibaren kurmaylık sisteminin ilk kademesi olan karargah subaylığı eğitimi başladı ve günümüzde Silahlı Kuvvetlerdeki subaylarımızın yüzde 11'i karargah subaylığı ve komuta kurma eğitimi almış subaylarımızdan oluşuyor. Bugüne kadar 655'i dost ve müttefik ülkelerden, 3 bin 123 subayımızı Harp Enstitülerinden mezun ettik. Bu sene de ilk dönemde dahil 35'i MAP (Misafir Askeri Personel), 421'i Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu karargah subaylığı eğitiminden, 20'si MAP, 37'si Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Harp Enstitüsünden, 44'ü MAP, 108'i de Silahlı Kuvvetler mensubunu kurmay subay eğitiminden mezun ediyoruz. Yani kurduğumuz sistem bakanlığımızın ve kuvvetlerimizin de desteğiyle işler hale geldi. Önümüzdeki yıllarda daha da aktif hale gelecektir. Planlandığı gibi giderse harp okullarında en az yüzde 50'si karargah subaylığı eğitiminden geçerek ordumuzda daha fazla ihtisas almış subayımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.