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Irak'ın kuzeyine operasyon! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Mehmetçiğin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor. Terör unsurlarına bir an olsun nefes aldırılmazken son olarak Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE ARAMA TARAMAFAALİYETİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe Kilit bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyine operasyon! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"Ulaşılamaz denen her yerde biz varız." diyen Komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor!" notunun düşüldüğü paylaşımda güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma anlarına ilişkin anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Operasyon Hakurk Gara Irak PKK Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Zamanla Akıllanan Adam:

HERGÜN BİRİSİNİ BİRGÜN HEPSİNİ.

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Vscorpion:

Keşke zamanında sarı torba üretim işine girseydik.

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