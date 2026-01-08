Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Al Hnaity'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Al Hnaity'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
