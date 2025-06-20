Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler 2. Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

Bakan Güler bu kapsamda, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ile Malatya Valiliğini ziyaret etti; Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.