Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da Resmi Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar'da Resmi Temaslarda Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti. Doha'da çeşitli yetkililer tarafından karşılanan Güler, Büyükelçi Mustafa Göksu'dan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Doha'ya gelişinde Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al-Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Bülent Kasım, Katar Ankara Ataşesi Tuğgeneral Abdülaziz Al Sulaiti, Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Özgür Özkan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Güler, karşılama sonrası Doha Büyükelçiliğine geçerek Büyükelçi Göksu'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
