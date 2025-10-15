Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yaşar Güler'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.