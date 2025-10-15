Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin detaylar ve fotoğraflar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Yaşar Güler'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healy ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel