Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'de John Healey ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile görüşme gerçekleştirdi" denildi.
