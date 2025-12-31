Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, yılın son gününde Mehmetçikle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yılın son gününde Ankara'da Mehmetçikle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yılın son gününde Ankara'da Mehmetçikle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı'ya giderek, Topçu ve Füze Okulunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, burada Mehmetçiğe hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla hitap ettiği Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
