Milli Savunma Bakanı Güler ve Somali Bakanı Nur Görüştü
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile görüştü.
Kaynak: ANKA / Güncel