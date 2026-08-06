Güler ve Ertuğruloğlu Ankara'da Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığında görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA