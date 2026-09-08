Milli Savunma Bakanı Güler, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Güler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA