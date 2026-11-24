Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Öğretmenlerimizin üstlendiği görev, yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetleriyle sınırlı değildir. Onlar aynı zamanda milletimizin ortak değerlerini yaşatan, tarihi hafızamızı gelecek nesillere aktaran, vatan ve millet sevgisini gönüllere nakşeden, toplumsal dayanışmayı güçlendiren öncü şahsiyetlerdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bilgi ve tecrübeleriyle zihinleri aydınlatan, sevgi ve fedakarlıklarıyla gönüllere dokunan, milli manevi değerleri nesilden nesle aktararak aydınlık yarınların inşa edilmesinin en önemli mimarları olan öğretmenlerin gününü en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

Bugün vesilesiyle 98 yıl önce "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını kabul ederek Türkiye'de eğitim seferberliğinin öncülüğünü yapan Cumhuriyet'in kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını bildiren Güler, "Onun gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda büyük bir özveriyle görev yapan bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Güler, eğitimin bireyin doğumundan itibaren başlayan, hayat boyu devam eden, insanı geliştiren, toplumu dönüştüren, milletlerin geleceğine yön veren en temel unsurlardan biri olduğuna dikkati çekerek, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini, bilimde, teknolojide ve ekonomide ulaştığı seviyeyi belirleyen en önemli güçlerden birinin sahip olduğu nitelikli insan kaynağı olduğunu vurguladı.

İnsan kaynağının yetişmesinde ise öğretmenlerin bilgi birikimi, emeği, rehberliği ve fedakarlığının hayati bir rol üstlendiğine işaret eden Güler, "Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, dijital dönüşüm ve küresel ölçekte değişen şartlar, eğitim sistemimizin de sürekli yenilenmesini gerekli kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal dayanışmayı güçlendiren öncü şahsiyetlerdir"

Bakan Güler, çağın gereklerini yakalayan, yeniliklere açık ve bilimsel gelişmeleri takip eden bir eğitim anlayışını benimserken tarihten, kültürden, milli ve manevi değerlerden güç alan bir nesil yetiştirmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Geleceğin güçlü Türkiye'sinin bilgiyi üreten, teknolojiyi geliştiren, bilimde öncü olan, milli manevi değerlerine bağlı, evrensel gelişmelere açık nesillerin omuzlarında yükseleceğini belirten Güler, "Öğretmenlerimizin üstlendiği görev, yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetleriyle sınırlı değildir. Onlar aynı zamanda milletimizin ortak değerlerini yaşatan, tarihi hafızamızı gelecek nesillere aktaran, vatan ve millet sevgisini gönüllere nakşeden, toplumsal dayanışmayı güçlendiren öncü şahsiyetlerdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikamette ilerleyen öğretmenlerin "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller yetiştirmek için gösterdikleri gayretin, birlik ve beraberliğin güçlenmesi ve Türkiye'nin geleceğe güvenle yürümesi için yapılan en değerli katkılardan biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmamız ancak iyi yetişmiş, donanımlı, özgür düşünen ve milli değerlerine bağlı nesillerle mümkün olacaktır. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında görevlerini özveriyle sürdüren bütün öğretmenlerimizin, bu bilinçle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi, ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA