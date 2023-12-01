Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı.

Bakan Güler, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında ilk olarak şeref defterini imzaladı. Ziyaretinde, Güler'e, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Köse eşlik etti.

Beraberindeki heyetle birlikte askeri bandonun konserini dinleyen Güler, gösterinin ardından görevlilere teşekkür ederek, "İnşallah yüz yıllar boyunca, bu yolda hep beraber yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Güler, dinletinin ardından kurdeleyi keserek, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'nin açılışını yaptı.

Açılış sırasında konuşan Güler, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bu güzide serginin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Bakan Güler, bu anlamlı faaliyetin, Cumhuriyet'in 100 yılındaki birikimleri ve kazanımları göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi.

Kahraman ordunun ve asil milletin büyük fedakarlık ve kahramanlıklarıyla kurulan, milletçe sergiledikleri azim ve kararlıkla bugünlere ulaşan Cumhuriyet'e daima sahip çıkmanın en önemli sorumluluklarından olduğunu vurgulayan Güler, "Milli Mücadelede destanlar yazan şanlı ordumuza ve onun kahraman komutanlarına ait, birbirinden değerli objelerin yer aldığı bu sergi de milli şuurumuzu canlı tutmak için bizlere önemli bir bilgi hazinesi sunmaktadır." diye konuştu.

"Aynı şevk ve gayretle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz"

Milli Savunma Bakanı Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığı tüm badirelerden her zaman güçlenerek çıkan ülkemiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle güçlü ve emin adımlarla başlamıştır. Milli Savunma Bakanlığımız da başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm birlik ve kurumlarıyla ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için son bir asrın en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir. Bundan sonra da aynı şevk ve gayretle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini söyleyen Güler, bu anlamlı serginin hazırlanmasında emeği geçen personeli de tebrik etti.

Güler, konuşmasını tamamlamasının ardından beraberindekilerle sergiyi gezerek, eserler hakkında Müze Müdürü Erkan Sönmez'den bilgi aldı.

Sergide, 85 obje yer alıyor

Harbiye'deki sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra halk tarafından hediye edilen hatıra sancağı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne katılan 54'üncü Süvari Alayı'nın sancağı ve Milli Mücadele'de görev alan komutanlara ait 85 obje yer alıyor.

Milli Mücadele'nin kazanılmasında önemli yeri olan İmalatı Harbiye Fabrikaları'na ait fotoğraf ve silahlar ile Şakir Zümre ve Nuri Killigil'e ait, ülkenin ilk özel silah fabrikalarında üretilen silahların da bulunduğu sergi, 7 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan, "Türkiye Yüzyılı'nın Asırlık Birikimi" adlı yüzüncü yıl fotoğraf sergisi de burada yer alıyor.