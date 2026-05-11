Milli Savunma Bakanı Güler: 'Birlikteyiz' Programı, Ordumuzun Faaliyetlerini Şeffaf Bir Şekilde Milletimizle Buluşturulmasını Sağlayacak

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nda, TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının ön gösteriminde Bakan Yaşar Güler, "Şanlı ordumuzun yürüttüğü faaliyetlerin, milletimizle doğru ve şeffaf bir şekilde buluşturulmasını sağlayacak olan 'Birlikteyiz' programı aracılığıyla kahraman personelimizin zorlu eğitim süreçleri, yüksek disiplin anlayışı ve görevlerine olan sarsılmaz bağlılıkları kamuoyuna doğrudan yansıtılabilecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde, TRT Genç kanalı için hazırlanan "Birlikteyiz" programının ön gösterimi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakan Yardımcıları, Kuvvet Komutanları, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve program ekibinin katılımıyla Bakanlığın Atatürk Kültür Sitesi Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. "Birlikteyiz" programının tanıtım videosu izlendi, ardından Kara Harp Okulu Müzik Topluluğu tarafından Türk Sanat Müziği dinletisi sunuldu.

Etkinlikte ayrıca "Birlikteyiz" programının TCG Çanakkale denizaltısında çekilen özel bölümünün gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi.

SOBACI: GENÇLERİMİZ ŞANLI ORDUMUZUN MÜCADELE RUHUNU YAKINDAN GÖRECEK

Sobacı, şunları söyledi:

"TRT Genç ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Birlikteyiz programımız adından da anlaşılacağı üzere millet-ordu beraberliği fikrini merkeze almaktadır. Bu fikir aziz milletimizin bağrından çıkan ordumuzun gücünü yine milletimizin duasından ferasetinden ve sarsılmaz desteğinden aldığı hakikatine dayanmaktadır. Biz, bu programda Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin (TSK) seçkin birliklerinde verilen zorlu eğitim süreçlerini, yüksek disiplinle yürütülen görevleri, kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ekranlara taşıyacağız. Bunu, klasik bir stüdyo programı ya da bir belgesel olarak değil; gerçek eğitim süreçlerine eşlik eden ve deneyim odaklı bir anlatıyla gerçekleştireceğiz. Böylece gençlerimiz şanlı ordumuzun askeri kapasitesini ve mücadele ruhunu yakından görme imkanı bulacak."

"DÜNYA GÜVENLİK ANLAYIŞININ YENİDEN ŞEKİLLENDİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Bugün dünya güvenlik anlayışının yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyor. Jeopolitik dengelerin değiştiği, hibrit tehditlerin arttığı, savaş teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Böylesi bir çağda güçlü bir orduya sahip olmak bir tercihten öte zorunluluk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bu gerçeğin farkındalığıyla son yıllarda savunma sanayi alanında tarihi bir atılım gerçekleştirdi.

Savunmada tam bağımsız Türkiye vizyonu sayesinde bugün pek çok alanda dışa bağımlılığı azaltan kendi imkanlarıyla yüksek teknoloji üretebilen savunma sanayinde yerlilik oranını, tarihi seviyelere taşıyan güçlü bir Türkiye'den söz ediyoruz. Kendi mühendislerimizin imzasını taşıyan milli sistemlerimiz sahada oyun değiştirici etkiler ortaya koyarak milletimizin öz güvenini tahkim ediyor. Gençlerimizin zihninde ve kalbinde 'güçlü Türkiye, güçlü ordu' idealini daha da pekiştirecek ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna medya alanından anlamlı katkılar sunacaktır."

GÜLER: GÜNÜMÜZDE GÜVENLİK, SAHADA VERİLEN MÜCADELENİN YANI SIRA DOĞRU ANLATIM VE İLETİŞİMLE ŞEKİLLENMEKTEDİR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu program vesilesiyle daha çok gençlerimize yönelik bir yayın politikasıyla 15 Ocak 2026'da faaliyetlerine başlayan TRT Genç kanalımızda da üstün başarılar diliyor, kanalımızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Günümüzde güvenlik, sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda millet ile ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu artıran stratejik iletişim adımlarıdır. Şanlı Ordu'muzun yürüttüğü faaliyetlerin, milletimizle doğru ve şeffaf bir şekilde buluşturulmasını sağlayacak olan 'Birlikteyiz' programı da bu kapsamda son derece kıymetli bir çalışmadır. Bu program aracılığıyla kahraman personelimizin zorlu eğitim süreçleri, yüksek disiplin anlayışı ve görevlerine olan sarsılmaz bağlılıkları kamuoyuna doğrudan yansıtılabilecektir."

Böylece büyük bir özveriyle görev yapan Mehmetçiğimizin görünmeyen emeği, fedakarlığı ve azmi asil milletimiz tarafından da yakından anlaşılma imkanı bulacaktır. Bu program aynı zamanda genç nesillerimizin de Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daha yakından tanıyarak bu kutsal göreve olan ilgisinin artmasına ve milli bilinçlerinin güçlenmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin güvenliğinin, huzurunun ve geleceğinin de teminatıdır. Bu gücün arkasında ise gece gündüz demeden görev yapan zorlu şartlar altında büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket eden fedakar personelimiz bulunmaktadır.

"BU PROGRAMIN KALICI BİR ETKİ BIRAKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Mehmetçiğimizin cesaretini, yüksek özverisini, zorlu şartlar altındaki kararlılığını ve insani yönünü yansıtan bu programın çok geniş kitlelere ulaşarak önemli bir farkındalık oluşturacağına ve kalıcı bir etki bırakacağına yürekten inanıyorum. Ülkemizin güzide ve seçkin kurumu TRT, daha önce yaptığı çalışmalarla ve şimdi de 'Birlikteyiz' adlı programla bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektedir. Bu anlamlı çalışmanın ortaya konulmasında emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor. Programın hayırlı ve başarılı olmasını yürekten temenni ediyorum.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimize şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Yaz, kış, gece, gündüz demeden zorlu şartlar altında görev yapan tüm silah arkadaşlarımın her birinin Gözlerinden öpüyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA