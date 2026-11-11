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Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya'daki COP31'de KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya'daki COP31'de KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, COP31 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Antalya'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA
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