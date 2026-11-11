Milli Savunma Bakanı Güler, Antalya'daki COP31'de KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, COP31 Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Antalya'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA