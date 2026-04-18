Milli Saraylar Torino Zirvesi'ne "Yılın Konuğu" olarak davet edildi

Milli Saraylar Başkanlığı, Avrupa'nın en prestijli kültürel miras ağlarından biri olan Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin Torino'da düzenlenecek 25. Genel Kurul Toplantısı'na yılın konuğu olarak davet edildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, zirvede Türkiye'nin saray müze yönetiminde uyguladığı tek çatı modeli ile kapsamlı restorasyon çalışmaları ele alınacak.

Geçen yıl Madrid'de Patrimonio Nacional ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından birlik, bu yıl 20-22 Nisan'da Torino'daki La Venaria Reale'de bir araya gelecek.

Temelleri 1996'da atılan ve merkezi Versay Sarayı'nda bulunan Avrupa Kraliyet Konutları Birliği, Avrupa'nın önde gelen saray müze kurumlarını ortak bir platformda buluşturan üst düzey bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Versay Sarayı, Patrimonio Nacional, Schönbrunn Sarayı, Prusya Sarayları ve Bahçeleri Vakfı ile Historic Royal Palaces gibi dünya kültür mirasının önde gelen kurumlarını bünyesinde barındıran birlik, 100'ü aşkın saray müzeyi ve bu alanda görev yapan geniş bir uzman topluluğunu temsil ediyor.

Birlik, restorasyon, konservasyon ve çağdaş müzecilik uygulamaları alanlarında bilgi paylaşımı ve ortak projeler geliştirerek tarihi mekanların korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

Kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek

Milli Saraylar heyetinin Torino zirvesine katılımı, birlik yönetim kurulu adına Dr. Christophe Leribault tarafından iletilen özel davet üzerine gerçekleşiyor.

Versay Sarayı'nın eski başkanı ve Avrupa Kraliyet Konutları Birliği'nin önceki dönem başkanı olan Leribault'un bu daveti, Milli Sarayların uluslararası alandaki görünürlüğünün ve kurumsal kapasitesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu kapsamda Milli Saraylar, zirvede katılımcı olmanın ötesinde kurumsal deneyimini paylaşan ve uluslararası diyaloga katkı sunan bir aktör olarak yer alacak.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız başkanlığındaki heyet, genel kurul oturumlarında birlik üyelerine yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

Sunumda, 2018 yılında Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlanmasıyla başlayan yeni yönetim süreci ele alınacak.

Topkapı, Yıldız ve Edirne saraylarının aynı çatı altında toplanmasıyla ortaya çıkan yönetim modeli kurumsal koordinasyon, koruma politikaları ve bilimsel çalışmalar açısından sağladığı avantajlarla birlikte aktarılacak. Ayrıca devam eden restorasyon projeleri, Topkapı Sarayı'nın Darphane yerleşkesinde planlanan müze kompleksleri, modern depo sistemleri ve araştırma merkezleri de kurumsal vizyonun bir parçası olarak paylaşılacak.

Edirne Sarayı'ndaki ihya çalışmaları paylaşılacak

Sunumun önemli başlıklarından birini de Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmaları oluşturacak. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nın ardından büyük ölçüde tahrip olan ve uzun yıllar ihmal edilen Saray-ı Cedid-i Amire, 2022'de Milli Saraylar bünyesine katılmasıyla birlikte kapsamlı bir arkeolojik kazı ve restorasyon sürecine girdi.

Osmanlı'nın önemli yönetim merkezlerinden biri olan bu yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar, Avrupa'daki saray müze yöneticileriyle ayrıntılı biçimde paylaşılacak.

Topkapı Sarayı'nda düzenlenen "21. Yüzyılda Saray Müzeleri" sempozyumu ile Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız saraylarında gerçekleştirilen "Milli Sarayların Yüzyılı" uluslararası buluşması, bu sürecin önemli kilometre taşları arasında yer alıyor.

Milli Saraylar heyeti, İtalya programı kapsamında Milano'da kültürel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Torino'da ise La Venaria Reale, Torino Kraliyet Sarayı ve Stupinigi Av Köşkü gibi UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapılarda teknik incelemelerde bulunarak sürdürülebilir işbirliği imkanlarını değerlendirecek.