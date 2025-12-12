Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Öğretmenin yerini hiçbir şey alamaz

Yusuf Tekin , Kadıköy'de okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz'ın okuldaki başkanlık seçim vaadini yerine getirebilmek için okulu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin eğitimdeki yeni teknolojilerle ilgili soruya, "Öğretmenin yerini hiçbir şey alamaz, almayacak bütün teknolojileri, bütün yenilikleri biz eğitim öğretim sistemi içerisine adapte edeceğiz" dedi.

Kadıköy Hakkı Değer Ortaokulu'nda eğitim gören 8/B sınıfı öğrencisi Uğur Eren Yılmaz, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi öğrenci meclisi başkanlığına aday oldu. Başkanlık yarışında çeşitli vaatler veren Yılmaz, seçilirse Milli Eğitim Bakanı'nı okula getireceğinin sözünü verdi. Okul arkadaşları tarafından yapılan seçimin ardından başkan seçilen Uğur Eren Yılmaz, verdiği sözü tutarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okuduğu okula davet etti. Daveti kabul eden Tekin, öğrenciler tarafından okul bahçesinde coşkuyla karşılandı. Tekin, öğrencilerin sorularını cevapladı, ardından toplu fotoğraf çektirdi.

'LGS SÜRECİNDE ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİNİZ HİÇBİR SÜREÇ YOK'

Ziyaret sırasında öğrencilerin sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hepinize başarılar diliyorum. 8'inci sınıf LGS dersine düzgün, düzenli çalışan, öğretmenleriyle ve okuluyla barışık bütün arkadaşlarımızın rahatlıkla başarılı olacağı bir sınav. Endişe etmeyin. Sizden bir tek isteğimiz var. Burada öğretmenlerimiz, evde anne babanız, onların size yapacağı rehberlik faaliyetlerine, onların size yapacağı katkılara açık olun. Onların dedikleriyle hareket edin. Önünüzde sizi korkutacak, sizin üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir süreç yok" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GENELİNDE 650 BİN DERSLİĞİN HEPSİNDE AKILLI TAHTA VAR'

Bakan Tekin, "Önümüzdeki dönemde eğitimde robot ya da benzeri teknolojiler kullanılacak mı? Arkadaşlar, yapay zeka başta olmak üzere yeni gelişmelerin hepsini eğitim öğretim sistemimizin içerisine entegre ediyoruz. O teknolojik gelişmelerden faydalanmanız için elimizden geleni yapıyoruz. Mesela dünyada kaç tane ülkede akıllı tahta vardır? ya da bütün ülkelerde var mıdır? Her ülkede vardır. Ama Birleşmiş Milletler yani UNDP dediğimiz Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Örgütü ülkelerin eğitim öğretim altyapılarıyla ilgili raporlar veriyor. Bizimle ilgili Türkiye ile ilgili raporunda diyor ki, sınıflarının tamamında internet erişimi ve internet altyapısı olan etkileşimli tahta yani akıllı tahta olan dünyadaki tek ülke Türkiye. Yani bizim şu anda 650 bin civarında sınıfımız var Türkiye genelinde. 650 bin sınıfımızın tamamında internet erişimi olan akıllı tahtalar var. Dünyada bütün ülkeler böyle değil. Mesela bir başka ülkeye gidiyoruz buradan. Bizi bir okula götürüyorlar. İşte bizim akıllı tahtalarımız, teknolojilerimiz, sınıflarımız... Ama yüzde kaçında akıllı tahta var diyoruz? İnternet erişimi var diyoruz. Yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20. Biz 650 bin dersliğin hepsinde akıllı tahta var. Bunu niye söylüyorum? Eren'in sorduğu eğitimde yeni teknolojiler oluştukça ve yeni teknolojileri üretmeye çalışan bizim birimimiz var bakanlıkta. O yeni teknolojilere hem üretiyoruz hem de ürettiğimiz bu teknolojilere okullarımızdaki öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin erişimini sağlıyoruz. Eğitimde de böyle yapacağız. Eren'in sorusu şuysa, altını çizerek cevabını vereyim. Öğretmenin yerini hiçbir şey alamaz, almayacak bütün teknolojileri, bütün yenilikleri biz eğitim öğretim sistemi içerisine adapte edeceğiz" diye konuştu.

'SORULARIN TAMAMI SİZİN MÜFREDATINIZDAN'

LGS sınavı hazırlık süreci için konuşan Tekin, "Diyebilirsiniz ki, eksiklerim oluyor. O zaman da size biz DYK diye bir şey var. Bir dilekçe yazıyorsunuz müdürünüze, diyorsunuz ki ben 8'inci sınıf matematik derslerinden eksiğim var. Bana okulda kurs açılsın diyorsunuz. Okul müdürünüz kurs açıyor.

Tekin, "Şimdi bir de bir de arkadaşlar bir konu daha var. Tam da şimdi burayla alakalı. Şimdi bir yerlerde de duyuyorum. Benim kızım da söylüyor. "Nereden duydun kızım?" diyorum. "Öyle diyorlar." Peki, "Kim diyor?" Kim diyor? Bakanlığın resmi internet sayfası var, sosyal medya hesapları var. Bakanlığın basın müşavirliği var. Bizimle ilgili, yani sınavlarla ilgili bir tane bilgi kaynağınız var: Bakanlığın açıklamaları. İki: Siz görmediyseniz de Bakanlığımızın açıklamalarını size öğretmen arkadaşlarımız zaten sınıflarda geldiğinde söylüyorlar. "Bakanlık böyle bir şey yapacakmış ya da yapıyor" diye söyleyecektir. Hiç endişe etmeyin. Bizim için bu kitabınızdaki her bir ünite, her bir konu, her bir dersiniz eşit önemde sayılır. Dolayısıyla her bir konudan, son ünite, baştaki ünite, ortadaki ünite hiç fark etmez, hepsi bizim açımızdan eşit. Öncelik diye bir şeyimiz yok. 'Sondakilerden soralım, baştakilerden sormayalım' diye öyle bir şeyimiz yok. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü de söyleyeyim size. Öğretmenleriniz soru hazırlıyorlar. Soru havuzuna atıyorlar. Ünite bazlı, zorluk derecesine göre sorular var. Yapay zekaya diyoruz ki, yani bilgisayara, "Bize işte şu tarihteki sınav için örnek sorular seç." Seçiyor. "Sınav için soru seç" diyoruz. Seçiyor. Oraya öyle bir parametre girmiyoruz. Yani "İlk ünitelerden çıksın, sonlardan çıkmasın" gibi bir şey yok. Şu anda sizlerin müfredatında ne varsa, o sınavlarda onlar var. Eski sorular olabilir, eski sorular üzerinde revizyonlar yapılmış olabilir, olabilir. Benzer sorular olabilir, bunların hepsi mümkün ama bir tek kırmızı çizgimiz var: Soruların tamamı sizin müfredatınızdan" dedi.

'BAKANIMIZ OKULUMUZA GELDİ, ÇOK MUTLUYUM'

Uğur Eren Yılmaz, "Bizim okulumuzun başkanlık seçimleri vardı. Benim vaatlerim arasından Sayın Bakanımızı okula getirmek vardı. Ben de Sayın Bakanımızın okula gelmesi için CİMER'den bir başvuruda bulundum. O da bizi kırmadı, davetimize icabet etti. Çok mutluyuz. Okulumuzu gezdi, arkadaşlarımın sorularını aldı, arkadaşlarımın sorularını cevapladı" diye konuştu.