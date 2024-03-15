Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 31 Mart'ta bitecek olan seçimlerin önemine vurgu yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Farz edin ki 2 devreli maç oynadık. Maçın birinci devresini 14-28 Mayıs'tı ve kazandık. İkinci devreyi kaybedersek, bu maçın hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden sizden istirhamım maç 90 dakika, son dakika 31 Mart'ta bitecek. Doksanıncı dakikaya kadar bütün eforumuzla sahada olacağımıza dair hep beraber söz vermemiz lazım." dedi.

Bakan Tekin, Kars'ta Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kritik olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kuruluşundan bahseden Tekin, "Türkiye'nin biriken problemlerini çözmek üzere 2 büyük lider Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey Türkiye'nin geleceğini inşa etmek üzere bütün siyasi hırslarını, bütün siyasi egolarını bir tarafa bırakarak memleket menfaatleri etrafında bir araya geldiler ve Cumhur İttifakı'nı oluşturdular." diye konuştu.

Tekin, seçimlerin önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok kritik bir seçim. Daha uzun zamanda size bununla ilgili düşüncelerimi anlatmak isterim. Farz edin ki 2 devreli maç oynadık. Maçın birinci devresini 14-28 Mayıs'tı ve kazandık. İkinci devreyi kaybedersek, bu maçın hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden sizden istirhamım maç 90 dakika, son dakika 31 Mart'ta bitecek. Doksanıncı dakikaya kadar bütün eforumuzla sahada olacağımıza dair hep beraber söz vermemiz lazım. İnşallah bize yakışan şey 31 Mart'ta burada serhat şehir ruhuna uygun bir belediyecilik anlayışının kazanması."

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger için destek isteyen Tekin, "Diğer partilerden aday olan kişilere sesleniyorum, madem derdiniz kişisel hırs ve kişisel iktidar değil o zaman Kars kazansın. Getirin projelerinizi Ötüken Hoca'yla paylaşın arkasında durun. Sizin de projelerinizi hep beraber hayata geçirelim." dedi.

"Problemler daha hızlı çözülecek"

Tekin, Kars için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Problemleri merkezi otoriteyle paylaşabilecek kişiyi seçmek durumundasınız, yani şu anda aslında hep beraber yerelde yaşadığınız sıkıntıları kamuoyuyla paylaşabileceğiniz, bunların sesini duyurabileceğiniz bir karnaval ortamındayız. Eğer bu yarışın sonunda bu anlamda bizimle rahat diyalog kurabilecek, sorun çözümü konusunda uzlaşabileceğimiz bir arkadaşımız olduğu zaman, problemler daha hızlı bir şekilde çözülecek." ifadelerini kullandı.

Bazı belediye başkanlarıyla çok güzel anlaştıklarını anlatan Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep'i eğitim şehri yapmak istediğini ve Milli Eğitim Bakanlığının da gereken desteği vereceğini aktardı.

Kars'ta ittifakın tek adayı olduğunu hatırlatan Tekin, kar yağışı altında Ötüken Senger'e destek ve şehirde atılacak adımları tespit etmek için geldiğini kaydetti.

Kars ile Erzurum'un Serhat şehir olduğunu söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Erzurum ile Kars ülkenin sınırlarını koruyan şehirler. Dolayısıyla bu ülkenin sınırını korumak sadece topla, tüfekle, askerle olmaz. Bu ülkenin sınırlarını koruyacak şuura sahip, öğrenci yetiştirilmekle de olur. Bunun yolu da okullarımız. Dolayısıyla biz müsteşarken de Kars'la ilgili olarak üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ettik. Şimdi Adem'le beraber buradaki problemleri çözeceğiz. Eğer Ötüken kardeşimiz de belediye başkanı olursa, ben de Milli Eğitim Bakanı olarak Kars'ın bütün problemlerini çözümü için elimi taşın altına sokmak adına söz veriyorum."

Ziyarete AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan da eşlik etti.

Bakan Tekin, Kars Valiliği ile kentteki Atatürk İlkokulunu da ziyaret etti.