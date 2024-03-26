Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Şükrü Erdinç'e taziye ziyaretinde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kardeşini kalp krizi sonucu kaybeden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mehmet Şükrü Erdinç'e taziye ziyaretinde bulundu.
Tekin, Erdinç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki kardeşi Mehmet Halis Erdinç için merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret etti.
Erdinç ve yakınlarına başsağlığı dileyen Tekin, dua okudu.
Tekin, sonrasında AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek ve Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Erdal Hatipoğlu ile Ali Münif Yegenağa Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Tekin, talepleri dinledi.???????