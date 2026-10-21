Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüşecek

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Tekin'i, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Tekin'i, Genel Merkeze gelişinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

Bakan Yusuf Tekin'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete görüşeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA