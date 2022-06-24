Milli Eğitim Bakanı Özer, İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyasını başlattıkları zaman tüm kütüphanelerdeki kitap sayısının 28 milyon, şu anda ise 70 milyon olduğunu belirtti.

Bakan Özer, Üsküdar 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi'ndeki İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 26 Ekim 2021'de başlattıkları "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" kampanyasını 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını söyledi.

Bu sürede tüm Türkiye'de 16 bin 361 yeni kütüphane kurduklarını kaydeden Özer, "Bu aslında gerçekten büyük bir rekor, 750'ye yakınını İstanbul'da kurduk. İstanbul'da kütüphanesi olmayan okul kalmadı ve 2021 sonu itibarıyla gönül rahatlığıyla söyleyebildik. Ülkemizdeki tüm okullarımızda, kütüphanesi olmayan hiçbir okul yok. Bu çok önemli." diye konuştu.

Özer, ikinci adım olarak okullardaki kitap sayısını artırmaya kendilerini adadıklarını belirterek, "Bu projeye başladığımız zaman tüm kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı. Şu anda 70 milyon kitap var." ifadelerini kullandı.

Sırf sayıyı artırmak için rastgele kitaplar seçilmediğini aktaran Özer, her eğitim kademesinde öğrencilerin mutlaka okuması gerekenleri bu kütüphanelere kazandırarak kitap sayısını artırdıklarını dile getirdi.

Yıl sonunda 100 milyon kitap hedefi

Bakan Özer, 2022 sonunda kitap sayısını 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yani bizim, öğrencilerimizin, düşünce dünyamızla, sadece dünyadaki okuması gereken metinler değil, bu topraklarda tarihiyle, medeniyetiyle, bu topraklara güç veren insanlar, bu toprakların dertleriyle hemhal olup bir düşünce metni ortaya koyan insanlarla tanışıklığını artırmak için o insanlarımızın hepsinin kitaplarını kütüphanelerimize kazandırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Şimdi kütüphanelerle ilgili üçüncü bir evreye geçtiklerini anlatan Özer, bu memleketin derdiyle hemhal olmuş, gençlerine ve insanlarına yol gösteren, kadim medeniyetle ilişkisini güçlendiren kişilerin isimlerini kütüphanelere kazandırmak istediklerini söyledi.

İhsan Fazlıoğlu'nun, medeniyetin genç kuşaklara tanıştırılmasında, tüm boyutlarıyla bunun anlaşılmasında bu topraklarda en büyük katkıyı veren insanlardan birisi olduğuna dikkati çeken Özer, kütüphaneye isminin verilmesini kabul ettiği için kendisine teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Bu dünyaya farklı bir şey söyleyebilecek, bir ülkede topluluk varsa, bu topluluk burası. Barışla ilgili bir şey söyleyebilecek bir ülke varsa, o ülke burası. Merhametle ilgili söyleyecek bir yer varsa o ülke burası. Bilimle, medeniyetle ilgili söyleyebilecek bir ülke varsa o ülke burası. Sadece medeniyetimizin o geçmiş yollarını, hangi süreçlerden geçtiğini çok iyi anlamamız, çok iyi içselleştirmemiz ve günümüze taşıyıp farklı bir dilde onu ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Bunun için de emek vermemiz, okumamız, düşünmemiz ve dil inşasının çok kıymetli ve çok önemli bir şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Şu anda bizim hemen hemen tüm süreçlerimizde Batı'nın inşa ettiği, emek verdiği dil yaygın ve biz o dil üzerine düşünüyoruz. O dille yazıyoruz. Biz ne zaman ki kendi dilimizi inşa edersek işte o zaman tüm dünyaya farklı bir şey söyleyebilme imkanımız olacak."

"Kitap sayısını 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

İstanbul'da 61 halk kütüphanesi bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, kentte kütüphanesiz okul kalmadığını dile getirdi.

Ekim 2021'den itibaren İstanbul'a 703 yeni kütüphane kazandırıldığını aktaran Yerlikaya, kütüphanelerdeki 3 milyon 130 bin olan kitap sayısının yüzde 60 artarak 5 milyona çıktığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sonunda İstanbul'daki kütüphanelerdeki kitap sayısını 15 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Felsefe, bilim tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu da adının kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, Yerlikaya, Prof. Dr. Fazlıoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindekiler, kurdele kesip kütüphanenin açılışını yaptı.

Bakan Özer ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezdi.