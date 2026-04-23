Milli bilinç kampına katılan yaklaşık 2 bin izci 57. Alay'ın izinden yürüyecek

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'na katılan yaklaşık 2 bin izci, kahraman dedelerini 111 yıl sonra yeniden 20 kilometrelik yürüyüşle anacak.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kamp, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay ve Beşir Derneği desteğiyle gerçekleştiriliyor.

57. Alay'ın takip ettiği güzergahtan yürüyüşe başlayacak izciler, sırtlarında "Dedeciğim ben geldim" yazan kırmızı yelekleri ve başlarında enveriye kabalakları ile yeşillikler içinden tek sıra halinde Conkbayırı'na ulaşacak.

Kamp için 47 il ve 8 ülkeden gelen yaklaşık 2 bin izci, Eceabat'taki Kocadere Kamp Alanı'nda 57. Alay'ın karargahında çadırlarını kurmaya başladı.

Gençler, kamp süresince izcilik faaliyetlerinin yanı sıra Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri de ziyaret etme fırsatı bulacak.

Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine, yürüyüşün 25 yıl önce Anzak törenleri sırasında ortaya çıkan bir fikirle başladığını söyledi.

Bu yıl 25. kez 57. Alay'ın karargah kurduğu noktada bulunduklarını anlatan Subaşı, çok derin manevi duygular içinde olduklarını ifade etti.

Subaşı, 57. Alay'ın buradan hareket ettiğini ve Anzak askerlerine karşı ilk mücadeleyi verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"O zamanlarda burada olan bütün askerlerimiz şehit oldu ama 57. Alay yaşamaya devam etti. Bizler de 25 senedir 57. Alay gibi çocuklarımızı onların ruhuyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinden 2 bin civarında izcimiz bizimle birlikte. 25 Nisan sabahı aynı dedelerinin yaptıkları gibi asker çorbası, hamur kızartmasını yiyerek buradan aynı yerden hareket edecekler."

"Artık Çanakkale savaşlarının uzmanı oluyorlar"

İzcilerin dedelerin yürüdüğü yoldan Conkbayırı'na ulaşacaklarını belirten Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı anda aynı saatte aynı yollardan yürüyecekler. 25 yıl, çeyrek asır önemli bir süreç. Genç nesiller, genç ruhlar ve o ruhların hissettikleri bizlerden çok daha farklı. Bu çocuk ve gençlere dedelerimiz için şehitler için 'Ölümsüz.' diyoruz, ölümsüz olduklarını biliyoruz. O ruhların vermiş oldukları manevi lezzetlerle buradan ayrılıyorlar. Biz çocuklara 'Okuyun, Çanakkale savaşlarını araştırın, ondan sonra buraya gelin.' demiyoruz. Biz sadece 'Buraya gelin, 57. Alay olun.' diyoruz. Sonra buradan almış oldukları manevi lezzetlerle geriye dönüyorlar ve artık Çanakkale savaşlarının uzmanı oluyorlar."

Subaşı, yaptıkları tüm milli bilinç kamplarında gençlerin aynı duygularla geriye döndüklerini vurguladı.

Bunun çok önemli bir manevi lezzet olduğunu aktaran Subaşı, şunları kaydetti:

"Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Belki de o yeni şeyleri yeni şekillerde söylemek lazım. Buna inanıyoruz çünkü çocuk ve gençlerimiz öğrendiklerini zannettikleri ama maalesef çok ciddi bir bilgi kirliliği yaşadıkları internet ortamından kurtuluyorlar ve bazı şeyleri buraya gelip burada yaşayarak, yaparak öğreniyorlar. Bu da onların üzerinde kalıcı oluyor."