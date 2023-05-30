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Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte ittifakların vekil sayısı

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YSK Başkanı Ahmet Yener'in 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından, sandıktan çıkan sonuç Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı 323, Millet İttifakı'nın 212, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ise 65 oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Yener, milletvekili seçimlerine ilişkin itiraz sürecinin sona erdiğini belirterek, kesin sonuçların Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyledi.

Yener, "Kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihindeki toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır. Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28'inci dönem milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Yapılan seçimler sonucunda yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında yüzde 53,80 oranında katılım olduğu görülmüş, yurt içi-yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere Türk halkının katılım sağladığı görülmüştür." dedi.

Partilerin 28'inci dönemde çıkardığı Milletvekili sayılarını da açıklayan Yener, "Yapılan seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 268, Yeniden Refah Partisi'nin 5, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin 61, Türkiye İşçi Partisi'nin 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu.

Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları Resmi Gazete'de! İşte parti parti sandalye dağılımı

Kesinleşen sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki sandalye sayısı 323 olurken, Millet İttifakı'nın 212 oldu. Emek ve Özgürlük İttifakı ise 65 vekil çıkardı.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Milletvekili Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Güray Dilli :

Bence sonucu TC verilen sığınmacılar tayin etmiştir. Sayılarını bilen yok. İleride başımıza iş aldık , milletin umurunda değil. Böyle mi olmalı ya. Çocuklarını, torunlarını düşünen yok Ne enflasyon düşer , ne alım gücü artar. Açıklar için vergiler yolda

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Celal Koçoğlu:

Burada olan kemala oldu hem meclis dışında kaldı hemde 39 millet vekili zerre katkısı olmayanlara hediye etti yeter artık yeter #kemalistifa

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