Milletvekili Tanrıkulu, Diyarbakır'da trafiğin yol çalışmasıyla tıkandığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Seyrantepe Kavşağı ile 400 Evler Kavşağı arasındaki yolun çalışmalar nedeniyle kapatılmasının kent trafiğinde yoğunluğa neden olduğunu belirterek; çalışma planı, süresi ve alternatif güzergahların kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da trafik çilesinin yeniden başladığını söyledi. Seyrantepe Kavşağı'ndan 400 Evler Kavşağı'na kadar uzanan yolun dün akşam çalışmalar nedeniyle kapatıldığını gördüklerini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Çalışmanın yaklaşık bir ay süreceği ifade ediliyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve DİSKİ yetkilileriyle görüştüm. Şu anda Ofis Kavşağı yakınındayım. Dicle Üniversitesi'ne ulaşımı sağlayan alternatif yollardan biri olan bu güzergahta trafik buraya kadar sıkışmış durumda. Seyrantepe yolu da aynı şekilde yoğun ve tıkalı. Üstelik bugün daha ilk gün. Sürücüler, yolun kapalı olduğunu bilmeden bu güzergahlara yöneliyor ve trafik içinden çıkılmaz bir hal alıyor."

"BU SORULARIN YANITLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI"

Dicle Köprüsü'nün kentin doğu ve kuzeydoğu yönündeki ulaşımı açısından önemli bir güzergah olduğunu belirten Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ı doğuya ve kuzeydoğuya bağlayan tek köprü Dicle Köprüsü. Burası yalnızca şehir içi ulaşım açısından değil; Siirt'e, Van'a ve İran'a ulaşım açısından da önemli bir güzergah.

Böylesine kritik bir ulaşım aksında yapılacak çalışmanın trafiğin yoğun olduğu, okulların ve üniversitelerin açıldığı, sonbahar koşullarının yaşandığı bu dönemde değil, trafik yoğunluğunun daha az olduğu yaz aylarında planlanması gerekirdi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ve DİSKİ yetkililerini halkı bilgilendirmeye davet ediyorum. Çalışma neden bu dönemde başlatıldı? Ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Çalışma süresince hangi alternatif güzergahlar kullanılabilecek? Bu soruların yanıtları açık ve anlaşılır biçimde kamuoyuyla paylaşılmalıdır."

"HALK BU TRAFİK ÇİLESİNİ YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİL"

Seyrantepe Kavşağı'ndaki trafik yoğunluğuna da dikkati çeken Tanrıkulu, Seyrantepe Kavşağı'ndan Dicle Üniversitesi'ne, şehrin doğusuna ve kuzeydoğusuna uzanan güzergahın tamamen tıkandığını ifade etti.

Tanrıkulu, "Diyarbakır halkı bu trafik çilesini yaşamak zorunda değil. Karayolları'nı ve DİSKİ'yi bir kez daha açıklama yapmaya, halkı bilgilendirmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA